Exposition Valparure Salle la Grange Retournac
Exposition Valparure Salle la Grange Retournac samedi 4 juillet 2026.
Retournac
Exposition Valparure
Salle la Grange Salle la Grange place Boncompain 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-04
Trois artistes invitées par Valparure vous font découvrir le tournage sur bois, les tableaux en fil métallique et des lampes en matériaux recyclés. Entrée libre et gratuite.
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Salle la Grange Salle la Grange place Boncompain 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
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English :
Three artists invited by Valparure introduce you to woodturning, wire paintings and lamps made from recycled materials. Free admission.
L’événement Exposition Valparure Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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