Exposition Valparure Salle la Grange Retournac

Retournac

Exposition Valparure

Salle la Grange Salle la Grange place Boncompain 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-04

Trois artistes invitées par Valparure vous font découvrir le tournage sur bois, les tableaux en fil métallique et des lampes en matériaux recyclés. Entrée libre et gratuite.

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Salle la Grange Salle la Grange place Boncompain 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

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English :

Three artists invited by Valparure introduce you to woodturning, wire paintings and lamps made from recycled materials. Free admission.

L’événement Exposition Valparure Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire