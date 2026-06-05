Fête de la Musique Repas Concert Chemin du Camping Retournac
Fête de la Musique Repas Concert Chemin du Camping Retournac samedi 20 juin 2026.
Retournac
Fête de la Musique Repas Concert
Chemin du Camping Bords de Loire Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Départ libre du Raid Retournacois entre 14h et 16h Début de festivités à partir de 18h, repas lasagne et tarte aux pommes Concert de Red Nobilis en soirée. Réservation du repas obligatoire avant le 17 juin sur Helloasso.
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Chemin du Camping Bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Free departure of the Raid Retournacois between 2pm and 4pm Festivities start at 6pm, with lasagne and apple pie Concert by Red Nobilis in the evening. Reservations for the meal must be made before June 17 on Helloasso.
L’événement Fête de la Musique Repas Concert Retournac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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