Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cirque en Famille Salle de la Pandicule Retournac

Cirque en Famille Salle de la Pandicule Retournac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle de la Pandicule

Adresse : 43 avenue de la Gare

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Retournac

Cirque en Famille

Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Atelier parents enfants (de 3 à 12 ans)
  .

Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45  parentalite@cc-des-sucs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parent-child workshop (ages 3 to 12)

L’événement Cirque en Famille Retournac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)