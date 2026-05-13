Cirque en Famille Salle de la Pandicule Retournac

Retournac

Cirque en Famille

Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier parents enfants (de 3 à 12 ans)

.

Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parent-child workshop (ages 3 to 12)

L’événement Cirque en Famille Retournac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire