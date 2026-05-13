Cirque en Famille Salle de la Pandicule Retournac
Cirque en Famille Salle de la Pandicule Retournac samedi 20 juin 2026.
Retournac
Cirque en Famille
Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Atelier parents enfants (de 3 à 12 ans)
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Salle de la Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Parent-child workshop (ages 3 to 12)
L’événement Cirque en Famille Retournac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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