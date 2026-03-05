Raid Multisport Retournacois Base du Moulin des Bords de Loire Retournac

Raid Multisport Retournacois

Base du Moulin des Bords de Loire 778 Chemin du Camping Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Raid sportif non chronométré en duo (possibilité en solo) course à pied, canoë, VTT. Inscriptions sur Sports’N Connect. Après l’effort possibilité de repas et concert gratuit.

Base du Moulin des Bords de Loire 778 Chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 26 89 80 blayvictor0@gmail.com

English :

Non-timed sports raid in duo (solo possible) running, canoeing, mountain biking. Registration on Sports’N Connect. After the race, lunch and a free concert.

L’événement Raid Multisport Retournacois Retournac a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire