Raid Multisport Retournacois Base du Moulin des Bords de Loire Retournac

Base du Moulin des Bords de Loire 778 Chemin du Camping Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Raid sportif non chronométré en duo (possibilité en solo) course à pied, canoë, VTT. Inscriptions sur Sports’N Connect. Après l’effort possibilité de repas et concert gratuit.
Base du Moulin des Bords de Loire 778 Chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 26 89 80 blayvictor0@gmail.com
English :
Non-timed sports raid in duo (solo possible) running, canoeing, mountain biking. Registration on Sports’N Connect. After the race, lunch and a free concert.
L’événement Raid Multisport Retournacois Retournac a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire