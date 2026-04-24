De fil en aiguille, tisser des liens Customisation du parc du Musée en dentelle de pompons Musée ou médiathèque Retournac

Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens Customisation du parc du Musée en dentelle de pompons

Musée ou médiathèque 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Installation des pompons réalisés par les écoles et EHPAD pour une exposition d’un mois.

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Musée ou médiathèque 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Installation of pompons made by schools and EHPAD for a month-long exhibition.

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Customisation du parc du Musée en dentelle de pompons Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire