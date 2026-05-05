Vente de Livres Salle la Grange Retournac

Retournac

Vente de Livres

Salle la Grange Salle la Grange 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10

Valparure organise une vente de livres au profit du patrimoine rural retournacois, petits prix. Réservation également du pain et des repas pour la Ronde des Fours du 14 juin à Sarlanges.

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Salle la Grange Salle la Grange 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

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English :

Valparure organizes a book sale to benefit the rural heritage of retournac, at low prices. Also book bread and meals for the Ronde des Fours on June 14 in Sarlanges.

L’événement Vente de Livres Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire