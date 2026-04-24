Quand la mode rencontre la dentelle : regards d’élèves sur les oeuvres du musée de Retournac, Musée Des Manufactures De Dentelles, Retournac

Quand la mode rencontre la dentelle : regards d’élèves sur les oeuvres du musée de Retournac Samedi 23 mai, 17h00 Musée Des Manufactures De Dentelles Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de la formation CAP – Métiers de la Mode-Vêtement Flou des Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France à Saint-Etienne ont réalisé 6 créations textiles inspirées des oeuvres du Musée des Manufactures de Dentelles de Retournac.

Les pièces seront exposées dans les salles du musée. Le 23 mai, les élèves présenteront leur travail et leurs sources d’inspiration.

Musée Des Manufactures De Dentelles 20 Av. de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.ville-retournac.fr/musee-des-manufactures-de-dentelles-mairie-retournac-43_fr.html Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire.

Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc.

La classe, l’œuvre !

Musée des Manufactures de Dentelles – Retournac (43)