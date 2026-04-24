De fil en aiguille, tisser des liens atelier création de costumes, détournement de dentelles et dentelles de pompons Musée ou médiathèque Retournac

Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens atelier création de costumes, détournement de dentelles et dentelles de pompons

Musée ou médiathèque 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-06-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Création de costumes et customisation d’un vélo pour défiler. Préparation du motif de dentelle pour décorer le parc du Musée pour la journée festive du 14 juin.

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Musée ou médiathèque 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Creation of costumes and customization of a bicycle for the parade. Preparation of the lace pattern to decorate the Museum park for the festive day on June 14.

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens atelier création de costumes, détournement de dentelles et dentelles de pompons Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire