Grand Vide Grenier des bords de Loire Route du Vert Retournac
Grand Vide Grenier des bords de Loire Route du Vert Retournac dimanche 31 mai 2026.
Retournac
Grand Vide Grenier des bords de Loire
Route du Vert Bords de Loire Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
De 6h à 17h Tarifs 10€ les 5 Mètres 18€ les 10 Mètres 25€ les 15 Mètres Pas de Réservation Exposants en alimentaire refusés
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Route du Vert Bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 06 43
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English :
From 6 a.m. to 5 p.m. Prices: 10? per 5 Meters 18? per 10 Meters 25? per 15 Meters No Reservations Food exhibitors not admitted
L’événement Grand Vide Grenier des bords de Loire Retournac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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