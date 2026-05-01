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Grand Vide Grenier des bords de Loire Route du Vert Retournac

Grand Vide Grenier des bords de Loire Route du Vert Retournac dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Route du Vert

Adresse : Bords de Loire

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Retournac

Grand Vide Grenier des bords de Loire

Route du Vert Bords de Loire Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

De 6h à 17h Tarifs 10€ les 5 Mètres 18€ les 10 Mètres 25€ les 15 Mètres Pas de Réservation Exposants en alimentaire refusés
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Route du Vert Bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 06 43 

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English :

From 6 a.m. to 5 p.m. Prices: 10? per 5 Meters 18? per 10 Meters 25? per 15 Meters No Reservations Food exhibitors not admitted

L’événement Grand Vide Grenier des bords de Loire Retournac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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