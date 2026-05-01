Nuit européenne des musées Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Retournac

Nuit européenne des musées

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De 15h à 17h30, visite guidée du musée, suivie d’un atelier de création au stylo 3D. De 20h à 22h regards des élèves du CAP Arts des Métiers de la Mode des Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France à St Etienne sur les œuvres du musée.

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Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

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English :

From 3pm to 5:30pm, guided tour of the museum, followed by a 3D pen workshop. From 8pm to 10pm: students from the CAP Arts des Métiers de la Mode program at the Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France in St Etienne take a look at the works in the museum.

L’événement Nuit européenne des musées Retournac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire