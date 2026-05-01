Nuit européenne des musées Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Nuit européenne des musées Musée des Manufactures de Dentelles Retournac samedi 23 mai 2026.
Retournac
Nuit européenne des musées
Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De 15h à 17h30, visite guidée du musée, suivie d’un atelier de création au stylo 3D. De 20h à 22h regards des élèves du CAP Arts des Métiers de la Mode des Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France à St Etienne sur les œuvres du musée.
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
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English :
From 3pm to 5:30pm, guided tour of the museum, followed by a 3D pen workshop. From 8pm to 10pm: students from the CAP Arts des Métiers de la Mode program at the Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France in St Etienne take a look at the works in the museum.
L’événement Nuit européenne des musées Retournac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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