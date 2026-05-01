Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines École Colegram Retournac

À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines École Colegram Retournac samedi 16 mai 2026.

Lieu : École Colegram

Adresse : 157 Routes des Chaumettes

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Retournac

À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines

École Colegram 157 Routes des Chaumettes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez découvrir comment produire et conserver vos propres semences, multiplier les légumes de votre jardin, adapter vos plantes à votre environnement, faire des économies et gagner en autonomie au jardin.
  .

École Colegram 157 Routes des Chaumettes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   bviennois@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover how to produce and save your own seeds, multiply your garden vegetables, adapt your plants to your environment, save money and become more self-sufficient in the garden.

L’événement À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines Retournac a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)