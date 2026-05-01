À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines École Colegram Retournac

Retournac

À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines

École Colegram 157 Routes des Chaumettes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir comment produire et conserver vos propres semences, multiplier les légumes de votre jardin, adapter vos plantes à votre environnement, faire des économies et gagner en autonomie au jardin.

.

École Colegram 157 Routes des Chaumettes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bviennois@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover how to produce and save your own seeds, multiply your garden vegetables, adapt your plants to your environment, save money and become more self-sufficient in the garden.

L’événement À vos graines Atelier Faire ses graines au jardin et Troc de graines Retournac a été mis à jour le 2026-04-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire