Retournac

Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir

Lieu dit Sarlanges Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché de créateurs, de l’artisanat et de produits du terroir avec buvette et restauration rapide sur place. Emplacement offert pour les exposants. Marché extérieur.

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Lieu dit Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 60 91 20

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English :

Designer, craft and local produce market with refreshments and fast food on site. Free space for exhibitors. Outdoor market.

L’événement Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir Retournac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire