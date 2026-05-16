Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir Retournac
Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir Retournac dimanche 7 juin 2026.
Retournac
Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir
Lieu dit Sarlanges Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché de créateurs, de l’artisanat et de produits du terroir avec buvette et restauration rapide sur place. Emplacement offert pour les exposants. Marché extérieur.
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Lieu dit Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 60 91 20
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English :
Designer, craft and local produce market with refreshments and fast food on site. Free space for exhibitors. Outdoor market.
L’événement Marché de créateurs, de l’artisanat & produits du terroir Retournac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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