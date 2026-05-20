Soirée Stand up La Pandicule Retournac

Retournac

Soirée Stand up

La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister à une soirée stand up avec Raph, Flo, Thomas, Patrick et Laurence. Profitez d’une ambiance musicale et de gourmandises sucrées/salées avant et après le spectacle.

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La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24

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English :

Come and enjoy an evening of stand-up with Raph, Flo, Thomas, Patrick and Laurence. Enjoy live music and sweet and savory treats before and after the show.

L’événement Soirée Stand up Retournac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire