Soirée Stand up La Pandicule Retournac
Soirée Stand up La Pandicule Retournac samedi 6 juin 2026.
Retournac
Soirée Stand up
La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez assister à une soirée stand up avec Raph, Flo, Thomas, Patrick et Laurence. Profitez d’une ambiance musicale et de gourmandises sucrées/salées avant et après le spectacle.
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La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
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English :
Come and enjoy an evening of stand-up with Raph, Flo, Thomas, Patrick and Laurence. Enjoy live music and sweet and savory treats before and after the show.
L’événement Soirée Stand up Retournac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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