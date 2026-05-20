Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Stand up La Pandicule Retournac

Soirée Stand up La Pandicule Retournac samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Pandicule

Adresse : 43 Avenue de la gare

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Retournac

Soirée Stand up

La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez assister à une soirée stand up avec Raph, Flo, Thomas, Patrick et Laurence. Profitez d’une ambiance musicale et de gourmandises sucrées/salées avant et après le spectacle.
  .

La Pandicule 43 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an evening of stand-up with Raph, Flo, Thomas, Patrick and Laurence. Enjoy live music and sweet and savory treats before and after the show.

L’événement Soirée Stand up Retournac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)