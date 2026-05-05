Ronde des Fours Sarlanges Retournac

Retournac

Ronde des Fours

Sarlanges Sarlanges 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Valparure et l’association du village de Sarlanges organisent la Ronde des Fours le dimanche 14 juin. 4 randonnées libres, pains et repas cuits au four, réservation obligatoire avant le 10 juin.

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Sarlanges Sarlanges 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

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English :

Valparure and the Sarlanges village association are organizing the Ronde des Fours on Sunday June 14. 4 free walks, bread and oven-baked meals, booking required by June 10.

L’événement Ronde des Fours Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire