Ronde des Fours Sarlanges Retournac
Ronde des Fours Sarlanges Retournac dimanche 14 juin 2026.
Retournac
Ronde des Fours
Sarlanges Sarlanges 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Valparure et l’association du village de Sarlanges organisent la Ronde des Fours le dimanche 14 juin. 4 randonnées libres, pains et repas cuits au four, réservation obligatoire avant le 10 juin.
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Sarlanges Sarlanges 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
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English :
Valparure and the Sarlanges village association are organizing the Ronde des Fours on Sunday June 14. 4 free walks, bread and oven-baked meals, booking required by June 10.
L’événement Ronde des Fours Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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