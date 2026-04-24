De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Parc du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Parc du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac dimanche 14 juin 2026.
Retournac
De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac
Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 20:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Jeu de pistes dans les rues (parcours de 30 minutes ou 1h)
Marché textile local friperie
Défilé spectacle de vélos customisés
Ateliers artistiques et jeux (sérigraphie, instrument de musique à fabriquer, dentelles, jeux de cordes…)
Karaoké live
.
Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Street treasure hunt (30-minute or 1-hour trail)
Local textile market thrift shop
Customized bike show
Art and games workshops (silk-screen printing, making musical instruments, lace, string games, etc.)
Live karaoke
L’événement De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)
- Tournoi de fléchettes Salle de la Forge Retournac 24 avril 2026
- Concert Retournac 24 avril 2026
- Une rose un espoir Retournac 25 avril 2026
- Soirée Sarasson Retournac 25 avril 2026
- Brocante matériel canin Terrain du Club Canin Retournac 26 avril 2026