De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Parc du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac

Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Jeu de pistes dans les rues (parcours de 30 minutes ou 1h)

Marché textile local friperie

Défilé spectacle de vélos customisés

Ateliers artistiques et jeux (sérigraphie, instrument de musique à fabriquer, dentelles, jeux de cordes…)

Karaoké live

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Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Street treasure hunt (30-minute or 1-hour trail)

Local textile market thrift shop

Customized bike show

Art and games workshops (silk-screen printing, making musical instruments, lace, string games, etc.)

Live karaoke

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire