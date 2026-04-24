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De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Parc du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Parc du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Parc du Musée des Manufactures de Dentelles

Adresse : 14 avenue de la Gare

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac

Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Jeu de pistes dans les rues (parcours de 30 minutes ou 1h)
Marché textile local friperie
Défilé spectacle de vélos customisés
Ateliers artistiques et jeux (sérigraphie, instrument de musique à fabriquer, dentelles, jeux de cordes…)
Karaoké live
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Parc du Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Street treasure hunt (30-minute or 1-hour trail)
Local textile market thrift shop
Customized bike show
Art and games workshops (silk-screen printing, making musical instruments, lace, string games, etc.)
Live karaoke

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens après-midi festive et créative à Retournac Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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