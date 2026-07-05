Concert d’été avec le duo Two Wings Retournac
vendredi 7 août 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Concert d’été avec le duo Two Wings
Place Boncompain Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le son vintage des années rock’n roll… Two Wings est un duo étonnant et détonnant qui vous emmènera danser sur les plus grands tubes rock’n roll, boogie, blues, ou encore country !
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Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
The vintage sound of the rock ‘n’ roll era… Two Wings is an amazing and unique duo that will have you dancing to the greatest hits of rock ‘n’ roll, boogie, blues, and even country!
L’événement Concert d’été avec le duo Two Wings Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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