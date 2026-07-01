Lectures Histoires à la volée Chemin du Camping Retournac

Informations pratiques

Retournac

Lectures Histoires à la volée

Chemin du Camping Base du Moulin Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Lectures à la demande par l’équipe de la Médiathèque (albums, contes…). Tout public. Gratuit.

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Chemin du Camping Base du Moulin Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46

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English :

Storytime sessions led by the library staff (picture books, fairy tales, etc.). Open to all ages. Free.

L’événement Lectures Histoires à la volée Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire