Lectures Histoires à la volée Chemin du Camping Retournac
vendredi 17 juillet 2026 · Chemin du Camping · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Lectures Histoires à la volée
Chemin du Camping Base du Moulin Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Lectures à la demande par l’équipe de la Médiathèque (albums, contes…). Tout public. Gratuit.
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Chemin du Camping Base du Moulin Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46
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English :
Storytime sessions led by the library staff (picture books, fairy tales, etc.). Open to all ages. Free.
L’événement Lectures Histoires à la volée Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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