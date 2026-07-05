Informations pratiques

Retournac

Soupe au choux de La Bastide

Village de la Bastide Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous dès 19h pour déguster une bonne soupe aux choux !

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Village de la Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 23 90

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English :

See you at 7 p.m. to enjoy some delicious cabbage soup!

L’événement Soupe au choux de La Bastide Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire