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AGENDA · Retournac

Rassemblement et présentation des associations patrimoniales Place Boncompain Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Place Boncompain · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Boncompain
Adresse
Face à la Mairie
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Rassemblement et présentation des associations patrimoniales

Place Boncompain Face à la Mairie Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Sous l’égide de la municipalité la communauté patrimoniale de Retournac réunit les associations qui préservent, valorisent et transmettent le patrimoine local. Elle fédère les initiatives et met en lumière les actions en faveur du patrimoine retournacois.
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Place Boncompain Face à la Mairie Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

Under the auspices of the municipality, the Retournac Heritage Community brings together organizations that preserve, promote, and pass on local heritage. It coordinates initiatives and highlights efforts to promote Retournac’s heritage.

L’événement Rassemblement et présentation des associations patrimoniales Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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