Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Route du Pédible Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Route du Pédible · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation
Route du Pédible Jussac Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Déambulation d’1h30 dans le village de Jussac avec présentation du patrimoine. Stationnement au parking de l’école de Jussac.
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Route du Pédible Jussac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes valparure43130@gmail.com
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English :
A 1.5-hour walking tour of the village of Jussac, featuring a presentation on its heritage. Parking is available at the Jussac school parking lot.
L’événement Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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