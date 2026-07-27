UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Retournac

Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Route du Pédible Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Route du Pédible · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Route du Pédible
Adresse
Jussac
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation

Route du Pédible Jussac Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Déambulation d’1h30 dans le village de Jussac avec présentation du patrimoine. Stationnement au parking de l’école de Jussac.
  .

Route du Pédible Jussac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   valparure43130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 1.5-hour walking tour of the village of Jussac, featuring a presentation on its heritage. Parking is available at the Jussac school parking lot.

L’événement Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)