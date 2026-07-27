Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Route du Pédible Retournac

Informations pratiques

Retournac

Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation

Route du Pédible Jussac Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Déambulation d’1h30 dans le village de Jussac avec présentation du patrimoine. Stationnement au parking de l’école de Jussac.

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Route du Pédible Jussac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes valparure43130@gmail.com

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English :

A 1.5-hour walking tour of the village of Jussac, featuring a presentation on its heritage. Parking is available at the Jussac school parking lot.

L’événement Histoire et patrimoine du hameau de Jussac Déambulation Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire