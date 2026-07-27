Exposition sur les biens de section des villages de Retournac La Filature Retournac

Informations pratiques

Retournac

Exposition sur les biens de section des villages de Retournac

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Association Culturelle des Villages de Retournac préserve, valorise et transmet les biens de section et les usages traditionnels. Elle mobilise les ayants droit et promeut une charte de préservation soumise aux candidats aux élections municipales.

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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

The Retournac Villages Cultural Association preserves, promotes, and passes on communal assets and traditional customs. It engages stakeholders and promotes a preservation charter that is presented to candidates in municipal elections.

L’événement Exposition sur les biens de section des villages de Retournac Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire