Ateliers autour de la laine Porte-plante SARLABOUS Sarlabous
vendredi 16 octobre 2026 · SARLABOUS · Sarlabous
Informations pratiques
Sarlabous
Ateliers autour de la laine Porte-plante
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 15:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez découvrir la technique de feutrage à l’eau chaude et au savon lors d’un atelier créatif et repartez avec votre petit porte-plante.
35€ / personne (matériel fourni laine, savon et matériel de feutrage)
Atelier à partir de 12 ans
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12 bonnetocho@gmail.com
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English :
Come discover the hot-water and soap felting technique during a creative workshop and take home your own little plant holder.
35? per person (materials provided: wool, soap, and felting supplies)
Workshop for ages 12 and up
For information and registration, contact Harmonie: 06 22 07 50 12
L’événement Ateliers autour de la laine Porte-plante Sarlabous a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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