Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde », Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde » 19 et 20 septembre Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde »

En marge de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde », plusieurs ateliers d’animation sont proposés aux familles et aux enfants.

Au programme : une carte énigme pour explorer l’exposition de manière ludique, un atelier « Bestiaire des astres » et un atelier de composition d’une planche naturaliste.

Une invitation à observer, imaginer et nommer le vivant autrement, entre découverte scientifique, création et poésie.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux 10 rue elie gintrac, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557573161 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/meb_univbdx/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/?locale=fr_FR

Ateliers d’animation en marge de l’exposition Nommer le vivant, dire le monde.

©Gallica BNF/Observatoire de Paris