Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde », Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Ethnographie - Université de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde » 19 et 20 septembre Musée d’Ethnographie – Université de Bordeaux Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ateliers autour de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde »
En marge de l’exposition « Nommer le vivant, dire le monde », plusieurs ateliers d’animation sont proposés aux familles et aux enfants.
Au programme : une carte énigme pour explorer l’exposition de manière ludique, un atelier « Bestiaire des astres » et un atelier de composition d’une planche naturaliste.
Une invitation à observer, imaginer et nommer le vivant autrement, entre découverte scientifique, création et poésie.
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Ateliers d’animation en marge de l’exposition Nommer le vivant, dire le monde.
©Gallica BNF/Observatoire de Paris
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