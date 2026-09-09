Ateliers autour de l’exposition « Sur les traces de la Grande Guerre », Maison de l’histoire et du patrimoine, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Ateliers autour de l’exposition « Sur les traces de la Grande Guerre » 19 et 20 septembre Maison de l’histoire et du patrimoine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs ateliers sont proposés :

Écriture d’une lettre de poilu ;

Confection d’une poupée porte-bonheur ;

Réalisation d’une affiche de propagande ;

Reconstitution d’un monument aux morts.

Pour les enfants mais aussi les adultes, des répliques de jeux datant de la Première Guerre mondiale seront également mis à disposition.

Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 http://archives.valdemarne.fr En 2002, le Conseil général du Val-de-Marne fait l’acquisition d’une ancienne maison qui fut tour à tour pension pour enfants à partir des années 1930, refuge pour enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et enfin maison de retraite jusqu’en 1998. Inauguré en septembre 2009, le site constitue désormais un lieu de ressources sur l’histoire et le patrimoine du département avec une offre de programmation pour tous les publics. La Maison de l’histoire et du patrimoine regroupe : – le siège d’associations partenaires de la direction des Archives départementales du Val-de-Marne, – un espace d’accueil des initiatives valorisant l’histoire, le patrimoine et la mémoire du département (expositions, conférences, ateliers…), – un lieu de ressources sur le patrimoine. Autoroute A4, sortie n°5 Champigny La Fourchette RER A, arrêt Joinville-le-Pont puis bus 108 ou 110 (arrêt Aristide Briand-Le Plan) ou bus 201 (arrêt Bel-Air)

Ateliers autour de la Grande Guerre

©Archives départementales du Val-de-Marne