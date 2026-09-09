Ateliers autour du thème « Notre-Dame de Paris, la Restauration », Micro-Folie « La Grange », Ussel

Informations pratiques

Ateliers autour du thème « Notre-Dame de Paris, la Restauration » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie « La Grange » Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Notre-Dame de Paris, la restauration

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de Notre-Dame de Paris et les grandes étapes de sa restauration, de l’incendie de 2019 à sa renaissance.

Playlist numérique en accès libre

De 14h à 17h, plongez au cœur de l’histoire de ce monument emblématique, de sa construction à sa restauration. Découvrez les savoir-faire, ainsi que les femmes et les hommes qui ont contribué à faire renaître ce chef-d’œuvre du patrimoine français.

Réalité virtuelle

De 14h à 17h, découvrez deux expériences immersives :

« Inside Notre-Dame de Paris », durée : 5 min 25 s.

« Notre-Dame de Paris, visite à 360° de la cathédrale », durée : 3 min 18 s.

Ateliers-jeux

Inspirés de la mallette pédagogique « Rebâtir Notre-Dame de Paris », ces ateliers invitent les jeunes de 12 à 17 ans et les familles à explorer les grandes thématiques du chantier de restauration.

À travers différentes activités, les participants découvriront les métiers, les matériaux et les techniques mobilisés pour restaurer les charpentes, organiser le chantier et permettre la réouverture de la cathédrale en 2024.

De 14h15 à 15h : « Des siècles d’histoire »

Reconstituez une frise chronologique retraçant les grandes étapes de l’histoire de Notre-Dame de Paris et apprenez à vous repérer dans le temps et dans l’histoire de France.

De 15h15 à 16h : « Mystères de la flèche »

À travers un jeu de piste, explorez la flèche et découvrez les métiers ainsi que les outils mobilisés pour restaurer cette partie emblématique de la cathédrale.

De 16h15 à 17h : « Restauration en folie »

Associez métiers, matériaux et éléments de la cathédrale afin de découvrir la diversité des savoir-faire engagés dans sa restauration intérieure.

Micro-Folie « La Grange » Place de la République, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 96 28 72 https://www.ussel19.fr/equipement/micro-folie-la-grange/ Parking / Accès PMR

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

©Patrick Zachmann / Magnum Photos