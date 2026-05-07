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Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Rue Pasteur

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ussel

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

10 h jeu Les petits archéologues retrouvez les pièces manquantes et reconstituez les œuvres d’art endommagées Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation 5 €

14 h restauration d’œuvres anciennes restitution d’une restauration et conférence sur les enjeux de la restauration des œuvres anciennes Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation gratuit

15 h 30 zoom sur le parcours patrimoine dans la ville Un itinéraire touristique à faire en autonomie pour découvrir les sites emblématiques d’Ussel.   .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69  musee@ussel19.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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