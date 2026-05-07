Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel
Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel samedi 19 septembre 2026.
Ussel
Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel
Rue Pasteur Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
10 h jeu Les petits archéologues retrouvez les pièces manquantes et reconstituez les œuvres d’art endommagées Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation 5 €
14 h restauration d’œuvres anciennes restitution d’une restauration et conférence sur les enjeux de la restauration des œuvres anciennes Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation gratuit
15 h 30 zoom sur le parcours patrimoine dans la ville Un itinéraire touristique à faire en autonomie pour découvrir les sites emblématiques d’Ussel. .
Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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