Ussel

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

10 h jeu Les petits archéologues retrouvez les pièces manquantes et reconstituez les œuvres d’art endommagées Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation 5 €

14 h restauration d’œuvres anciennes restitution d’une restauration et conférence sur les enjeux de la restauration des œuvres anciennes Chapelle des Pénitents, rue Pasteur Sur réservation gratuit

15 h 30 zoom sur le parcours patrimoine dans la ville Un itinéraire touristique à faire en autonomie pour découvrir les sites emblématiques d’Ussel. .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze