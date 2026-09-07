Escape game « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel

Informations pratiques

Escape game « Les voleurs d’art » 19 et 20 septembre Chapelle des pénitents Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Menez l’enquête avec l’escape game « Les Voleurs d’art » et tentez de résoudre une mystérieuse affaire d’oeuvre disparue à la Chapelle des Pénitents !

Ce jeu se pratique en groupe ou en famille, à partir de 8 ans, dans la limite de 8 participants par session. Participation gratuite, uniquement sur réservation.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Escape game « Les voleurs d’art », jeu d’enquête à réaliser en groupe ou en famille à partir de 8 ans, maximum 8 personnes, réservation obligatoire, gratuit.

©MPU