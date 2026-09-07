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Escape game « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des pénitents · Ussel

Escape game « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des pénitents
Adresse
rue Pasteur, 19200 Ussel
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Escape game « Les voleurs d’art » 19 et 20 septembre Chapelle des pénitents Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Menez l’enquête avec l’escape game « Les Voleurs d’art » et tentez de résoudre une mystérieuse affaire d’oeuvre disparue à la Chapelle des Pénitents !
Ce jeu se pratique en groupe ou en famille, à partir de 8 ans, dans la limite de 8 participants par session. Participation gratuite, uniquement sur réservation.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Escape game « Les voleurs d’art », jeu d’enquête à réaliser en groupe ou en famille à partir de 8 ans, maximum 8 personnes, réservation obligatoire, gratuit.

©MPU

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