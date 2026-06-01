Zoom sur le parcours patrimoine dans la ville, Chapelle des pénitents, Ussel
Zoom sur le parcours patrimoine dans la ville, Chapelle des pénitents, Ussel samedi 19 septembre 2026.
Zoom sur le parcours patrimoine dans la ville Samedi 19 septembre, 15h30 Chapelle des pénitents Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Un itinéraire touristique à parcourir en autonomie pour découvrir les sites emblématiques d’Ussel.
Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Un itinéraire touristique à faire en autonomie pour découvrir les sites emblématiques d’Ussel.
©Musee_exterieur-281×188 Vue extérieure Copyright JF Amelot-Seilhac
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