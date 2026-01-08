Exposition Jean-Luc Bouchaud Ussel
Exposition Jean-Luc Bouchaud
6 Rue de l’église Ussel Corrèze
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
2026-09-14
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Jean-Luc Bouchaud.
Vernissage samedi 19 septembre à partir de 10h .
6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr
