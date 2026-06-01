Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes, Chapelle des pénitents, Ussel

Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des pénitents Corrèze

Limité à 20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Présentation d’une restauration, suivie d’une conférence consacrée aux enjeux de la restauration des œuvres anciennes.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Restitution d’une restauration et conférence sur les enjeux de la restauration des oeuvres anciennes.

©Musée du Pays d’Ussel