Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes, Chapelle des pénitents, Ussel
Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes, Chapelle des pénitents, Ussel samedi 19 septembre 2026.
Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des pénitents Corrèze
Limité à 20 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Présentation d’une restauration, suivie d’une conférence consacrée aux enjeux de la restauration des œuvres anciennes.
Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Restitution d’une restauration et conférence sur les enjeux de la restauration des oeuvres anciennes.
©Musée du Pays d’Ussel
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