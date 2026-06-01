Jeu « Les petits archéologues », Chapelle des pénitents, Ussel

Jeu « Les petits archéologues » Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle des pénitents Corrèze

Tarif : 5 €. Réservation obligatoire. 10 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Retrouvez les pièces manquantes et reconstituez les œuvres d’art endommagées.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555725469 »}]

Retrouvez les pièces manquantes et recontituez les oeuvres d’art endommagées.

©Musée du Pays d’Ussel