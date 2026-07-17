Ateliers avec Ysore B. artiste en résidence, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Ateliers avec Ysore B. artiste en résidence 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après une semaine de résidence à l’UCLy, Ysore B. artiste plasticienne, invite les visiteurs à réaliser une grande œuvre collective samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 12h et de 13h à 16h. Sous forme d’atelier pour petits et grands, venez créer une œuvre de plus de 5m au cœur de la Rotonde !

A partir de 6 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Ysore B.