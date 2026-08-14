Ateliers Bol Trotteur Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
vendredi 14 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Ateliers Bol Trotteur
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21
Par Véronique Renou, dans le cadre de son exposition Le Souffle du feu
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
By Véronique Renou, as part of her Breath of Fire exhibition
L’événement Ateliers Bol Trotteur Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations
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