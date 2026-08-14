UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Ateliers Bol Trotteur Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

vendredi 14 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif
35 35 35

Saint-Germain-des-Fossés

Ateliers Bol Trotteur

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21

Par Véronique Renou, dans le cadre de son exposition Le Souffle du feu
  .

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Véronique Renou, as part of her Breath of Fire exhibition

L’événement Ateliers Bol Trotteur Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations

À voir aussi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier)