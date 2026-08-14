Ateliers Bol Trotteur Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Ateliers Bol Trotteur

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Par Véronique Renou, dans le cadre de son exposition Le Souffle du feu

.

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Véronique Renou, as part of her Breath of Fire exhibition

L’événement Ateliers Bol Trotteur Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-08-12 par Vichy Destinations