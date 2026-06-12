Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir Figeac
Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir Figeac samedi 4 juillet 2026.
Figeac
Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir
5 rue du Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:30:00
fin : 2026-07-11 13:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11
Viens avec un crayon et une feuille et laisse-toi guider par les propositions d'écritures.
L'atelier est ouvert à tout le monde même aux débutant.e.s.
Par ailleurs, le repas est en mode auberge espagnole à partager.
Au plaisir de vous y voir
Agathe"
Inscriptions préalables
Viens avec un crayon et une feuille et laisse-toi guider par les propositions d'écritures.
L'atelier est ouvert à tout le monde même aux débutant.e.s.
Par ailleurs, le repas est en mode auberge espagnole à partager.
Au plaisir de vous y voir
Agathe"
Inscriptions préalables
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5 rue du Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 76 25 88 88 sacajewa.s@orange.fr
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English :
Bring a pencil and a sheet of paper, and let yourself be guided by the writing prompts.
The workshop is open to everyone, even beginners.
Also, the meal will be a potluck to share.
We look forward to seeing you there
%AB%A0Agathe"
Advance registration required
L’événement Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Figeac
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