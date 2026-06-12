Figeac

Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir

5 rue du Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:30:00

fin : 2026-07-11 13:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11

Viens avec un crayon et une feuille et laisse-toi guider par les propositions d'écritures.

L'atelier est ouvert à tout le monde même aux débutant.e.s.

Par ailleurs, le repas est en mode auberge espagnole à partager.

Au plaisir de vous y voir

Agathe"

Inscriptions préalables

Viens avec un crayon et une feuille et laisse-toi guider par les propositions d'écritures.

L'atelier est ouvert à tout le monde même aux débutant.e.s.

Par ailleurs, le repas est en mode auberge espagnole à partager.

Au plaisir de vous y voir

Agathe"

Inscriptions préalables

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5 rue du Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 76 25 88 88 sacajewa.s@orange.fr

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English :

Bring a pencil and a sheet of paper, and let yourself be guided by the writing prompts.

The workshop is open to everyone, even beginners.

Also, the meal will be a potluck to share.

We look forward to seeing you there

%AB%A0Agathe"

Advance registration required

L’événement Ateliers brunch-écriture d’été à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Figeac