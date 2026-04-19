Ateliers Carnavalesques Soyons Géants 2026 5ième édition Jardins Éole PARIS

Une

participation populaire, ouverte à tous, vous est proposée par le collectif du Carnaval Ô Les

Masques, encadré par La Voute Nomade :

Des ateliers créatifs en plein air, afin d’apporter votre imagination pour

construire et réaliser tout ce qui prépare un tel événement joyeux, coloré et festif.

Pour vous tenir, au courant allez sur nos pages Facebook et Instagram.

Soyons Géants !!!!

Ateliers de fabrication de chars, géants, banderoles, masques… proposés par un collectif d’associations des 18° et 19° arrondissements pour la préparation du Carnaval Ô Les Masques du 9 mai 2026.

Le samedi 09 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Du jeudi 07 mai 2026 au vendredi 08 mai 2026 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Du vendredi 01 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Du vendredi 24 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes et enfants accompagnés

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T12:00:00+02:00

Jardins Éole 56 Rue d’Aubervilliers 75018 Autre accès par : 20 rue du Département 75018 ParisPARIS

+33695042304 lavoutenomade@orange.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083146849732



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