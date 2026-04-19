Ateliers Carnavalesques Soyons Géants 2026 5ième édition Jardins Éole PARIS
Ateliers Carnavalesques Soyons Géants 2026 5ième édition Jardins Éole PARIS vendredi 24 avril 2026.
Une
participation populaire, ouverte à tous, vous est proposée par le collectif du Carnaval Ô Les
Masques, encadré par La Voute Nomade :
Des ateliers créatifs en plein air, afin d’apporter votre imagination pour
construire et réaliser tout ce qui prépare un tel événement joyeux, coloré et festif.
Pour vous tenir, au courant allez sur nos pages Facebook et Instagram.
Soyons Géants !!!!
Ateliers de fabrication de chars, géants, banderoles, masques… proposés par un collectif d’associations des 18° et 19° arrondissements pour la préparation du Carnaval Ô Les Masques du 9 mai 2026.
Le samedi 09 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Du jeudi 07 mai 2026 au vendredi 08 mai 2026 :
jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
Du vendredi 01 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
Du vendredi 24 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit
Public adultes et enfants accompagnés
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T12:00:00+02:00
Jardins Éole 56 Rue d’Aubervilliers 75018 Autre accès par : 20 rue du Département 75018 ParisPARIS
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