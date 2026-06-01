Ateliers communication, Espace santé Le Richelieu, Alès
Ateliers communication, Espace santé Le Richelieu, Alès vendredi 12 juin 2026.
Ateliers communication Vendredi 12 juin, 14h00, 16h00 Espace santé Le Richelieu Gard
15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Espace santé Le Richelieu 35, rue Jean-Julien Trélis, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 16 64 27 »}, {« type »: « email », « value »: « plurisens30@gmail.com »}]
À travers le conte, les activités manuelles, les jeux… Un accompagnement éducatif bienveillant pour soutenir l’autonomie,la communication et l’épanouissement de chacun.
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