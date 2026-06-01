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Ateliers communication, Espace santé Le Richelieu, Alès

Ateliers communication, Espace santé Le Richelieu, Alès

Ateliers communication, Espace santé Le Richelieu, Alès vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace santé Le Richelieu

Adresse : 35, rue Jean-Julien Trélis, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 15 €

Ateliers communication Vendredi 12 juin, 14h00, 16h00 Espace santé Le Richelieu Gard

15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Espace santé Le Richelieu 35, rue Jean-Julien Trélis, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 16 64 27 »}, {« type »: « email », « value »: « plurisens30@gmail.com »}]
À travers le conte, les activités manuelles, les jeux… Un accompagnement éducatif bienveillant pour soutenir l’autonomie,la communication et l’épanouissement de chacun.

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