Soissons

ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES

31 Rue Saint-Christophe Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez vous initier au relloking de meubles, à la poterie, à la couture, au crochet, au street-art, à l’aquarelle, à la réalisation dabat-jour, ou réaliser un atelier créatif.

Pour petits et grands, ateliers intergénérationnels pour tous les niveaux.

De quoi occuper son été sur Soissons.

Venez vous initier au relloking de meubles, à la poterie, à la couture, au crochet, au street-art, à l’aquarelle, à la réalisation dabat-jour, ou réaliser un atelier créatif.

Pour petits et grands, ateliers intergénérationnels pour tous les niveaux.

De quoi occuper son été sur Soissons. .

31 Rue Saint-Christophe Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 9 83 48 76 70 ladc.soissons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come learn how to upcycle furniture, %E0 pottery, %E0 sewing, crochet, street art, %E0 watercolor painting, %E0 lampshade making, or take part in a creative workshop.

For young and old alike, intergenerational workshops are available for all skill levels.

Plenty to keep you busy this summer in Soissons.

L’événement ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois