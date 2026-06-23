ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons
ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons mardi 7 juillet 2026.
Soissons
ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES
31 Rue Saint-Christophe Soissons Aisne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez vous initier au relloking de meubles, à la poterie, à la couture, au crochet, au street-art, à l’aquarelle, à la réalisation dabat-jour, ou réaliser un atelier créatif.
Pour petits et grands, ateliers intergénérationnels pour tous les niveaux.
De quoi occuper son été sur Soissons.
Venez vous initier au relloking de meubles, à la poterie, à la couture, au crochet, au street-art, à l’aquarelle, à la réalisation dabat-jour, ou réaliser un atelier créatif.
Pour petits et grands, ateliers intergénérationnels pour tous les niveaux.
De quoi occuper son été sur Soissons. .
31 Rue Saint-Christophe Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 9 83 48 76 70 ladc.soissons@gmail.com
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English :
Come learn how to upcycle furniture, %E0 pottery, %E0 sewing, crochet, street art, %E0 watercolor painting, %E0 lampshade making, or take part in a creative workshop.
For young and old alike, intergenerational workshops are available for all skill levels.
Plenty to keep you busy this summer in Soissons.
L’événement ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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