Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons
Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons jeudi 9 juillet 2026.
Soissons
Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Trois musiciennes laonnoises revisitent la variété française et internationale, à renfort de ukulélé et contrebasse. Fraîcheur, énergie et bonne humeur au rendez-vous !
Compagnie les Dames Belettes
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Trois musiciennes laonnoises revisitent la variété française et internationale, à renfort de ukulélé et contrebasse. Fraîcheur, énergie et bonne humeur au rendez-vous !
Compagnie les Dames Belettes
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
Three musicians from Laon put a fresh spin on French and international pop, accompanied by ukulele and double bass. Expect freshness, energy, and good cheer!
Les Dames Belettes Company
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme
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