Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons jeudi 9 juillet 2026.

Soissons

Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Trois musiciennes laonnoises revisitent la variété française et internationale, à renfort de ukulélé et contrebasse. Fraîcheur, énergie et bonne humeur au rendez-vous !

Compagnie les Dames Belettes

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Trois musiciennes laonnoises revisitent la variété française et internationale, à renfort de ukulélé et contrebasse. Fraîcheur, énergie et bonne humeur au rendez-vous !

Compagnie les Dames Belettes

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Three musicians from Laon put a fresh spin on French and international pop, accompanied by ukulele and double bass. Expect freshness, energy, and good cheer!

Les Dames Belettes Company

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme