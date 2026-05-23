ATELIERS CRÉATIFS Langogne
ATELIERS CRÉATIFS Langogne samedi 23 mai 2026.
Langogne
ATELIERS CRÉATIFS
23 Rue des Calquières Langogne Lozère
Tarif : 28 – 28 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-07-04
Plus de 3 heures d’atelier pour découvrir et approfondir le feutrage à l’eau avec des réalisations différentes à chaque atelier béret, petit abat jour, pochette …
Places limitées à 6 participants à partir de 12 ans.
Inscriptions obligatoires.
Plus de 3 heures d’atelier pour découvrir et approfondir le feutrage à l’eau avec des réalisations différentes à chaque atelier béret, petit abat jour, pochette …
Places limitées à 6 participants à partir de 12 ans.
Inscriptions obligatoires. .
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com
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English :
Over 3 hours of workshops to discover and learn more about water felting, with different creations for each workshop: beret, small lampshade, pouch…
Places limited to 6 participants aged 12 and over.
Registration required.
L’événement ATELIERS CRÉATIFS Langogne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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