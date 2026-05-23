Langogne

ATELIERS CRÉATIFS

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : 28 – 28 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-04

Plus de 3 heures d’atelier pour découvrir et approfondir le feutrage à l’eau avec des réalisations différentes à chaque atelier béret, petit abat jour, pochette …

Places limitées à 6 participants à partir de 12 ans.

Inscriptions obligatoires.

Plus de 3 heures d’atelier pour découvrir et approfondir le feutrage à l’eau avec des réalisations différentes à chaque atelier béret, petit abat jour, pochette …

Places limitées à 6 participants à partir de 12 ans.

Inscriptions obligatoires. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com

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English :

Over 3 hours of workshops to discover and learn more about water felting, with different creations for each workshop: beret, small lampshade, pouch…

Places limited to 6 participants aged 12 and over.

Registration required.

L’événement ATELIERS CRÉATIFS Langogne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne