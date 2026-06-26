Ateliers créatifs Place des Arcades Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Ateliers créatifs

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La MJC de Monflanquin propose deux ateliers:

– le matin sur la place des Arcades, pendant tle marché, un atelier Eau en couleurs .

– l’après-midi à la MJC, un atelier Poupées Tracas : lecture et réalisation de figurines qui consolent, avec Adèle et Corinne (pour parents et enfants).

La MJC de Monflanquin propose deux ateliers:

– le matin sur la place des Arcades, pendant tle marché, un atelier Eau en couleurs .

– l’après-midi à la MJC, un atelier Poupées Tracas : lecture et réalisation de figurines qui consolent, avec Adèle et Corinne (pour parents et enfants).

Inscription obligatoire pour l’atelier de l’après-midi. .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Ateliers créatifs

The MJC in Monflanquin is offering two workshops:

– In the morning at Place des Arcades, during the market, an “Eau en couleurs” workshop.

– In the afternoon at the MJC, a “Poupées Tracas” workshop: reading and making comforting little dolls, with Adèle and Corinne (for parents and children).

L’événement Ateliers créatifs Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides