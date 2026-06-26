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Ateliers créatifs Place des Arcades Monflanquin

jeudi 9 juillet 2026 · Place des Arcades · Monflanquin

Ateliers créatifs Place des Arcades Monflanquin

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Arcades
Adresse
MJC de Monflanquin
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Monflanquin

Ateliers créatifs

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

La MJC de Monflanquin propose deux ateliers:
– le matin sur la place des Arcades, pendant tle marché, un atelier Eau en couleurs .
– l’après-midi à la MJC, un atelier Poupées Tracas : lecture et réalisation de figurines qui consolent, avec Adèle et Corinne (pour parents et enfants).
La MJC de Monflanquin propose deux ateliers:
– le matin sur la place des Arcades, pendant tle marché, un atelier Eau en couleurs .
– l’après-midi à la MJC, un atelier Poupées Tracas : lecture et réalisation de figurines qui consolent, avec Adèle et Corinne (pour parents et enfants).
Inscription obligatoire pour l’atelier de l’après-midi.   .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63  mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Ateliers créatifs

The MJC in Monflanquin is offering two workshops:
– In the morning at Place des Arcades, during the market, an “Eau en couleurs” workshop.
– In the afternoon at the MJC, a “Poupées Tracas” workshop: reading and making comforting little dolls, with Adèle and Corinne (for parents and children).

L’événement Ateliers créatifs Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides

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