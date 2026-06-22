Informations pratiques

Monflanquin

Moyen-Âge Forever

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Comédie historique, ludique et participative avec Jason Delaruelle et Romain Noury, Compagnie Le Temps qui Pique.

Durée 1h

Tout public, à partir de 7 ans.

Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses ; l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés: paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Moyen-Âge Forever

L’événement Moyen-Âge Forever Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coeur de Bastides