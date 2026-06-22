Moyen-Âge Forever Monflanquin
samedi 4 juillet 2026 · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Moyen-Âge Forever
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Comédie historique, ludique et participative avec Jason Delaruelle et Romain Noury, Compagnie Le Temps qui Pique.
Durée 1h
Tout public, à partir de 7 ans.
Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses ; l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés: paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire. .
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Moyen-Âge Forever
L’événement Moyen-Âge Forever Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coeur de Bastides
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