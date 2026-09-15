Ateliers créatifs parents-enfants Maison des 1000 jours 18e Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris
Informations pratiques
L’artiste Samiha Driss vous accompagne dans la découverte de l’argile et de la peinture, un temps d’échange et de création collective ; dedans ou dehors en fonction de la météo.
9 séances pour expérimenter la matière avec votre enfant, proposées par l’association Art Exprim en lien avec la maison des 1000 premiers jours.
Venez passer un moment de détente avec votre enfant, dès 6 mois.
Du mercredi 30 septembre 2026 au mercredi 14 octobre 2026 :
mercredi
de 15h45 à 17h15
Le mercredi 04 novembre 2026
de 15h45 à 17h15
Du mercredi 18 novembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026 :
mercredi
de 15h45 à 17h15
gratuit
À partir de 6 mois.
Inscriptions sur maison1000jours18@paris.fr
Participation possible en accès libre le jour J.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T18:45:00+02:00
fin : 2026-12-16T18:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-30T15:45:00+02:00_2026-09-30T17:15:00+02:00;2026-10-07T15:45:00+02:00_2026-10-07T17:15:00+02:00;2026-10-14T15:45:00+02:00_2026-10-14T17:15:00+02:00;2026-11-04T15:45:00+02:00_2026-11-04T17:15:00+02:00;2026-11-18T15:45:00+02:00_2026-11-18T17:15:00+02:00;2026-11-25T15:45:00+02:00_2026-11-25T17:15:00+02:00;2026-12-02T15:45:00+02:00_2026-12-02T17:15:00+02:00;2026-12-09T15:45:00+02:00_2026-12-09T17:15:00+02:00;2026-12-16T15:45:00+02:00_2026-12-16T17:15:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33184821902 maison1000jours18@paris.fr
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