Le Bal Swing du Onzième Mairie du 11e arrondissement PARIS
vendredi 28 août 2026 · Mairie du 11e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Le Bal du Onzième : le retour ! Shake That Swing travaille main dans la main avec les acteur·rice·s du 11e pour mettre du swing dans les rues de l’arrondissement et faire connaitre ses activités aux habitant·e·s du quartier ! C’est dans ce contexte que l’association investit le cour pavée de la Mairie pour un bal swing avec le Franc Connection Quintet !
Au programme de 19h à 22h:
Initiation au Lindy Hop dès l’ouverture
Live Band : Franc Connection Quintet
DJ sets
Envie de danser, de découvrir le swing ou simplement de profiter d’une belle soirée d’été ? Rendez-vous dans la cour de la mairie du 11e pour un bal en plein air placé sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.
Le vendredi 28 août 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T22:00:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
+33155283590
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