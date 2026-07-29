Launch of the book Jeune et ambitieux Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Porté par cinq acteurs, le texte prend vie dans une lecture polyphonique qui donne corps à la voix de Zahir, le personnage principal, ainsi qu’à ses tensions et à ses aspirations.

À travers quatre moments décisifs de son existence, entre Alger, Marseille, Paris et Los Angeles, Zahir poursuit une ambition sans limites : devenir quelqu’un. Dans un monde où l’argent, la célébrité et les réseaux sociaux redessinent les rapports de pouvoir, son parcours d’apprentissage interroge les promesses de l’ascension sociale autant que le sacrifice qu’il exige.

Pensée comme une expérience collective mais aussi musicale, cette lecture fait résonner toute la puissance d’écriture de Mehdi Meklat et Badroudine Said Abdallah, en donnant à entendre les multiples questions qui composent ce roman.

À l’occasion du lancement de Jeune et ambitieux (éditions Tumulte), Lafayette Anticipations accueille une lecture unique du nouveau roman de Mehdi Meklat et Badroudine Said Abdallah.

Le vendredi 28 août 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T20:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/lancement-de-louvrage-jeune-et-ambitieux



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