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Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame

samedi 25 juillet 2026 · La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
5 Rue de Laborde
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-16 2026-08-22

Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !
Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !   .

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53 

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English :

Get started with decoupage in a workshop open to children ages 8 and up. Create a card or a small picture and discover the basics of this creative technique in a friendly atmosphere. The best part? You get to take home what you’ve made!

L’événement Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE

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