Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame
samedi 25 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-16 2026-08-22
Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !
Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .
5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53
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English :
Get started with decoupage in a workshop open to children ages 8 and up. Create a card or a small picture and discover the basics of this creative technique in a friendly atmosphere. The best part? You get to take home what you’ve made!
L’événement Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE
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