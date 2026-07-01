Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-16 2026-08-22

Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail !

Initiez-vous au papier découpé lors d’un atelier accessible dès 8 ans. Réalisez une carte ou un petit tableau et découvrez les bases de cette technique créative dans une ambiance conviviale. Le petit plus ? Repartez avec le fruit de votre travail ! .

5 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 28 67 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get started with decoupage in a workshop open to children ages 8 and up. Create a card or a small picture and discover the basics of this creative technique in a friendly atmosphere. The best part? You get to take home what you’ve made!

L’événement Ateliers Créatifs pour débutant objets en papier découpé La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE