Courses au trot La Ferté-Vidame
dimanche 19 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Courses au trot
28340 Pipe Souris La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23
Les courses au trot sont de retour à La Ferté-Vidame ! Venez soutenir vos chevaux et jockeys préférés ! Des animations gratuites pour les enfants sont également prévus.
Les courses au trot sont de retour à La Ferté-Vidame ! Venez soutenir vos chevaux et jockeys préférés ! Des animations gratuites pour les enfants sont également prévus. 5 .
28340 Pipe Souris La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lafertevidame.courses@orange.fr
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English :
Trot races are back in La Fert-Vidame! Come cheer on your favorite horses and jockeys! Free activities for children are also planned.
L’événement Courses au trot La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE
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