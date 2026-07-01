Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Courses au trot

28340 Pipe Souris La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23

Les courses au trot sont de retour à La Ferté-Vidame ! Venez soutenir vos chevaux et jockeys préférés ! Des animations gratuites pour les enfants sont également prévus.

Les courses au trot sont de retour à La Ferté-Vidame ! Venez soutenir vos chevaux et jockeys préférés ! Des animations gratuites pour les enfants sont également prévus. 5 .

28340 Pipe Souris La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lafertevidame.courses@orange.fr

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English :

Trot races are back in La Fert-Vidame! Come cheer on your favorite horses and jockeys! Free activities for children are also planned.

L’événement Courses au trot La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE