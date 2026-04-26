Ateliers cuisine – parcours cuisine TENDANCE 19 PARIS
Ateliers cuisine – parcours cuisine TENDANCE 19 PARIS jeudi 7 mai 2026.
Tendance 19 lance un nouveau parcours cuisine, pensé autour des 4 saisons !
Un parcours culinaire ouvert à toutes et tous, composé de trois ateliers (7 mai, 21 mai et 4 juin) de 18h à 21h, et une restitution culinaire le 25 juin.
Le tout accompagné d’une Cheffe.
Inscrivez-vous pour le premier parcours hiver (en trois ateliers) et venez découvrir de nouvelles recettes avec des produits de saison pour partager un moment convivial !
Aucun prérequis : débutant·es bienvenu·es !
Ces ateliers sont l’occasion idéale de découvrir des recettes simples et savoureuses, réalisées à partir de produits de saison, tout en partageant un moment convivial.
Au programme :
Cuisine anti-gaspi
Techniques culinaires faciles à reproduire chez soi
Temps d’échange et de partage autour de la table
Un rendez-vous chaleureux pour apprendre, cuisiner et se retrouver autour du plaisir de bien manger.
| Adhésion solidaire demandée pour participer aux ateliers
(5€ pour l’année 2026, personnes majeurs uniquement)
Avec le soutien de la CAF, du SYCTOM et de la Ville de Paris
Un parcours culinaire ouvert à toutes et tous, composé de trois ateliers (7 mai, 21 mai et 4 juin) et une restitution culinaire le 25 juin.
Du jeudi 07 mai 2026 au jeudi 25 juin 2026 :
jeudi
de 18h00 à 21h00
gratuit sous condition
Gratuit mais Adhésion solidaire demandée pour participer aux ateliers
(5€ pour l’année 2026, personnes majeurs uniquement)
INFOS ET INSCRIPTION: https://www.tendance19.fr/collect/description/673113-g-parcours-cuisine-printemps-7-21-mai-4-juin?header=%2Fpage%2F3547362-nos-ateliers-cuisine
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00;2026-05-14T18:00:00+02:00_2026-05-14T21:00:00+02:00;2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00;2026-05-28T18:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-11T18:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00;2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00
TENDANCE 19 143 RUE DE CRIMÉE 75019 PARIS
https://www.tendance19.fr/collect/description/673113-g-parcours-cuisine-printemps-7-21-mai-4-juin?header=%2Fpage%2F3547362-nos-ateliers-cuisine +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
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