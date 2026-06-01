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Ateliers d’archéologie expérimentale, Médiathèque métropolitaine René Char, Istres

Ateliers d’archéologie expérimentale, Médiathèque métropolitaine René Char, Istres

Ateliers d’archéologie expérimentale, Médiathèque métropolitaine René Char, Istres samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque métropolitaine René Char

Adresse : avenue Radolfzell 13800 Istres

Ville : 13800 Istres

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : En continu

Ateliers d’archéologie expérimentale Samedi 13 juin, 14h00 Médiathèque métropolitaine René Char Bouches-du-Rhône

En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Venez tisser, créer des bijoux, écrire comme les Gaulois et réaliser un décor de mosaïque comme les Romains.
Découvrez les savoir-faire anciens à travers la pratique. Pensés comme des temps d’échange et de manipulation, ces ateliers permettent au public de s’approprier concrètement les gestes et techniques du passé, tout en comprenant les méthodes de travail des archéologues.

Une proposition du Musée archéologique d’Istres, du site de Saint-Blaise et du service patrimonial Ressources et Mémoires de la Médiathèque métropolitaine René Char.
A partir de 6 ans.

Médiathèque métropolitaine René Char avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 24 88 https://mediatheques.ampmetropole.fr/accueil Médiathèque de lecture publique Réseau de bus métropole-mobilité : arrêt CEC
Parking gratuit
Venez tisser, créer des bijoux, écrire comme les Gaulois et réaliser un décor de mosaïque comme les Romains.

©Site archéologique de Saint-Blaise

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