Ateliers d’archéologie expérimentale, Médiathèque René Char, Istres
Ateliers d’archéologie expérimentale, Médiathèque René Char, Istres samedi 13 juin 2026.
Ateliers d’archéologie expérimentale Samedi 13 juin, 14h00 Médiathèque René Char Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Le Musée archéologique d’Istres et le site de Saint-Blaise s’associent pour vous proposer des ateliers d’archéologie expérimentale.
Venez tissez, créer des bijoux, écrire comme les Gaulois t réaliser un décor de mosaïque comme les Romains.
Médiathèque René Char Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 11 69 36 38 https://ampmetropole.fr/ Nouvelle médiathèque métropolitaine qui ouvrira ses portes à Istres le 30 mai 2026. Arrêts de bus et parkings à proximité.
Accès PMR
Le Musée archéologique d’Istres et le site de Saint-Blaise s’associent pour vous proposer des ateliers d’archéologie expérimentale.
©Saint-Blaise-AMP Métropole
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