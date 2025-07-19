Atelier d’art floral Beaulieu-sur-Loire
Atelier d’art floral Beaulieu-sur-Loire samedi 7 mars 2026.
Atelier d’art floral
10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-03-07 2026-04-14 2026-05-09 2026-05-29 2026-06-20 2026-07-04 2026-08-01 2026-08-22 2026-10-18 2026-11-28 2026-12-17
Près de 15 ateliers d’art floral sont prévus en 2026 à la ferme de l’alisier blanc avec Jacqueline Jouret-Poulain. Paysagiste et professeure d’art floral pendant plus de 30 ans en Belgique, Jacqueline vous apprendra le nom des plantes et les techniques de montage floral.
Participez aux ateliers d’art floral avec Jacqueline Jouret aux Jardins de l’Alisier Blanc à Beaulieu-sur-Loire, tout au long de l’année ! Créez de magnifiques compositions et laissez libre cours à votre créativité
7 mars Fleurs d’ailleurs
14 avril Le Renouveau
9 mai Couronne de table
29 mai La Transparence
20 juin Promesses d’été
4 juillet Destination vacances
1 août Atelier gratuit pour les enfants (7-14 ans)
22 août Composition style Ikebana
18 octobre Richesse
28 novembre L’Avent
17 décembre Noël 40 .
10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 69 37 81 jacqueline.jouret56@gmail.com
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English :
Around 15 floral art workshops are planned for 2025 at the ferme de l’alisier blanc with Jacqueline Jouret-Poulain. A landscape gardener and floral art teacher for over 30 years in Belgium, Jacqueline will teach you the names of plants and floral arrangement techniques.
L’événement Atelier d’art floral Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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