Atelier d’art floral

10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-14 2026-05-09 2026-05-29 2026-06-20 2026-07-04 2026-08-01 2026-08-22 2026-10-18 2026-11-28 2026-12-17

Près de 15 ateliers d’art floral sont prévus en 2026 à la ferme de l’alisier blanc avec Jacqueline Jouret-Poulain. Paysagiste et professeure d’art floral pendant plus de 30 ans en Belgique, Jacqueline vous apprendra le nom des plantes et les techniques de montage floral.

Participez aux ateliers d’art floral avec Jacqueline Jouret aux Jardins de l’Alisier Blanc à Beaulieu-sur-Loire, tout au long de l’année ! Créez de magnifiques compositions et laissez libre cours à votre créativité

7 mars Fleurs d’ailleurs

14 avril Le Renouveau

9 mai Couronne de table

29 mai La Transparence

20 juin Promesses d’été

4 juillet Destination vacances

1 août Atelier gratuit pour les enfants (7-14 ans)

22 août Composition style Ikebana

18 octobre Richesse

28 novembre L’Avent

17 décembre Noël 40 .

10 Chemin de la Croix Saint-Martin Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 69 37 81 jacqueline.jouret56@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around 15 floral art workshops are planned for 2025 at the ferme de l’alisier blanc with Jacqueline Jouret-Poulain. A landscape gardener and floral art teacher for over 30 years in Belgium, Jacqueline will teach you the names of plants and floral arrangement techniques.

L’événement Atelier d’art floral Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX